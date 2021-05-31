Такое решение инициировал Европарламент. "Директива о пластмассовых изделиях одноразового использования" была утверждена им еще в 2019 году.

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Что известно о запрете

Пластик запрещают с целью защиты окружающей среды от загрязнения, особенно водоемов. 70 процентов морского мусора составляют 10 видов различных одноразовых пластиковых изделий , которые чаще всего встречаются на европейских пляжах и морях. Именно их и планируют изъять из продажи.

В список запрещенных пластмассовых изделий вошли:

столовые приборы (вилки, ножи, ложки и палочки);

тарелки и другая посуду;

трубочки для питья;

ушные палочки

держатели для воздушных шариков;

одноразовые контейнеры для еды и пластиковые стаканы.

Пластик исчезнет не только с полок магазинов, но и из ресторанов . Вместо пластиковых соломинок заведениям питания предлагают использовать картонные, а привычные одноразовые столовые принадлежности советуют заменить деревянными. Лотки для упаковки продукции тоже будут сделаны исключительно из экологичных материалов.