Такое решение инициировал Европарламент. "Директива о пластмассовых изделиях одноразового использования" была утверждена им еще в 2019 году.
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Что известно о запрете
Пластик запрещают с целью защиты окружающей среды от загрязнения, особенно водоемов. 70 процентов морского мусора составляют 10 видов различных одноразовых пластиковых изделий, которые чаще всего встречаются на европейских пляжах и морях. Именно их и планируют изъять из продажи.
В список запрещенных пластмассовых изделий вошли:
- столовые приборы (вилки, ножи, ложки и палочки);
- тарелки и другая посуду;
- трубочки для питья;
- ушные палочки
- держатели для воздушных шариков;
- одноразовые контейнеры для еды и пластиковые стаканы.
Пластик исчезнет не только с полок магазинов, но и из ресторанов. Вместо пластиковых соломинок заведениям питания предлагают использовать картонные, а привычные одноразовые столовые принадлежности советуют заменить деревянными. Лотки для упаковки продукции тоже будут сделаны исключительно из экологичных материалов.
Польские рестораны не будут использовать пластмассовые соломинки с 3 июля 2021 года / Фото Unsplash