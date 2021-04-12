Польща вводить обов'язкову сплату ПДВ за покупки, зроблені за межами Європи: коли та чому

З 1 липня 2021 року у Польщі за покупки зроблені на AliExpress, Amazon, eBay, Wish тощо покупцям з ЄС потрібно буде платити ПДВ. Правило поширюється на всі покупки незалежно від їх вартості.

Польща не має на меті таким чином усунути зовнішню конкуренцію. Нові умови покупок запроваджують з ціллю навчити продавців бути чесними та відповідальними перед законом.

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Причини

Онлайн-покупки у Польщі через карантин стають все більше популярними. Люди часто купують товари на комерційних платформах Китаю, Кореї, США та інших країн. Це пов'язано з тим, що ціни на деякі речі там нижчі, ніж у Польщі, а доставлення з Китаю є безплатним.

Раніше товари вартістю до 22 євро були звільнені від ПДВ. Але часто продавці вдавалися до шахрайських дій і описували дорожчий вміст посилки як подарунок, зразки та пробники на незначну суму або в інші способи штучно занижували вартість товарів. Це і змусимо владу замислитися над впровадженням нововведення, яке запобігало б подібним правопорушенням.

Деталі

Податок буде застосовуватися до всіх товарів, які відправляються в ЄС з країн за межами Європи. Податок, що стягується торговою платформою, буде переведений через систему IOSS (Import One Stop Shop) до податкової інспекції відповідної країни. Ця система скоротить час перебування посилки на митному оформленні. Тож для осіб, яких нове правило засмутило, є й гарна новина: відтепер вони отримуватимуть свої закордонні посилки у швидші терміни.

З 1 липня 2021 року у Польщі за зроблені на AliExpress покупки покупцям з ЄС потрібно буде платити ПДВ / Фото GettyImages