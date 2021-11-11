Офіційна дата святкування – умовна. Насправді ж Регентська рада оголосила про незалежність ще 7 жовтня 1918 року з ініціативи князя Здіслава Любомирського. Про цей та інші цікаві факти з історії – далі у матеріалі.
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Цікаві факти про незалежність Польщі
- 7 жовтня 1918 року Польща нарешті позбулась окупаційної влади і стала Польською Республікою. Тоді країну почали називати другою Річчю Посполитою, щоб підкреслити спадкоємність королівської федеративної держави.
- 11 листопада на пост глави держави прийшов перший президент відновленої республіки Юзеф Пілсудський. Тоді й розпочався процес відродження незалежності, і саме тому цей день вважають початком польського суверенітету.
- Ще однією причиною перенесення святкування з 7 жовтня на 11 листопада стало закінчення Першої світової війни та підписання Комп'єнського перемир'я.
- Спершу 11 листопада відзначали винятково як військове свято, і лише у 1937 році цей день офіційно оголошено національним.
- Незалежною Польща була лише до вересня 1939 року, коли її поділили нацистська Німеччина та Радянський Союз. Святкування 11 листопада було заборонене.
Знову щорічно відзначати Національний День Незалежності у Польщі 11 листопада почали лише з 1989 року. Відтоді цей день є вихідним, рівно опівдні перед Могилою Невідомого Солдата відбувається зміна урочистої варти, а все довкола майорить національними біло-червоними прапорами.