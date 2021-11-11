Офіційна дата святкування – умовна. Насправді ж Регентська рада оголосила про незалежність ще 7 жовтня 1918 року з ініціативи князя Здіслава Любомирського. Про цей та інші цікаві факти з історії – далі у матеріалі.

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Цікаві факти про незалежність Польщі

7 жовтня 1918 року Польща нарешті позбулась окупаційної влади і стала Польською Республікою. Тоді країну почали називати другою Річчю Посполитою, щоб підкреслити спадкоємність королівської федеративної держави. 11 листопада на пост глави держави прийшов перший президент відновленої республіки Юзеф Пілсудський. Тоді й розпочався процес відродження незалежності, і саме тому цей день вважають початком польського суверенітету. Ще однією причиною перенесення святкування з 7 жовтня на 11 листопада стало закінчення Першої світової війни та підписання Комп'єнського перемир'я. Спершу 11 листопада відзначали винятково як військове свято, і лише у 1937 році цей день офіційно оголошено національним. Незалежною Польща була лише до вересня 1939 року, коли її поділили нацистська Німеччина та Радянський Союз. Святкування 11 листопада було заборонене.

Знову щорічно відзначати Національний День Незалежності у Польщі 11 листопада почали лише з 1989 року. Відтоді цей день є вихідним, рівно опівдні перед Могилою Невідомого Солдата відбувається зміна урочистої варти, а все довкола майорить національними біло-червоними прапорами.