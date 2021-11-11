Официальная дата празднования – условная. В действительности Регентский совет объявил о независимости еще 7 октября 1918 года по инициативе князя Здислава Любомирского. Об этом и других интересных фактах из истории – далее в материале.

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Интересные факты о независимости Польши

7 октября 1918 года Польша наконец-то избавилась от оккупационных властей и стала Польской Республикой. Тогда страну стали называть второй Речью Посполитой, чтобы подчеркнуть преемственность королевского федеративного государства. 11 ноября на пост главы государства пришел первый президент восстановленной республики Юзеф Пилсудский. Тогда и начался процесс возрождения независимости, поэтому этот день считают началом польского суверенитета. Еще одной причиной перенесения празднования с 7 октября на 11 ноября стало окончание Первой мировой войны и подписание Компьенского перемирия. Сначала 11 ноября отмечали исключительно как военный праздник, и только в 1937 году этот день официально объявлен национальным. Независимая Польша была лишь до сентября 1939 года, когда ее поделили нацистская Германия и Советский Союз. Празднование 11 ноября было запрещено .