Официальная дата празднования – условная. В действительности Регентский совет объявил о независимости еще 7 октября 1918 года по инициативе князя Здислава Любомирского. Об этом и других интересных фактах из истории – далее в материале.

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Интересные факты о независимости Польши

  1. 7 октября 1918 года Польша наконец-то избавилась от оккупационных властей и стала Польской Республикой. Тогда страну стали называть второй Речью Посполитой, чтобы подчеркнуть преемственность королевского федеративного государства.
  2. 11 ноября на пост главы государства пришел первый президент восстановленной республики Юзеф Пилсудский. Тогда и начался процесс возрождения независимости, поэтому этот день считают началом польского суверенитета.
  3. Еще одной причиной перенесения празднования с 7 октября на 11 ноября стало окончание Первой мировой войны и подписание Компьенского перемирия.
  4. Сначала 11 ноября отмечали исключительно как военный праздник, и только в 1937 году этот день официально объявлен национальным.
  5. Независимая Польша была лишь до сентября 1939 года, когда ее поделили нацистская Германия и Советский Союз. Празднование 11 ноября было запрещено.

Снова ежегодно отмечать Национальный День Независимости в Польше 11 ноября начали только с 1989 года. С тех пор этот день выходной, ровно в полдень перед Могилой Неизвестного Солдата происходит смена торжественной стражи, а все вокруг развешано национальными бело-красными флагами.