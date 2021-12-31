Польща спростила умови працевлаштування для лікарів-українців

Лікарям з країн, які не входять до ЄС, спростили працевлаштування у Польщі. Мовиться, зокрема, про українців. Відтепер їм не доведеться підтверджувати знання польської, аби працювати у країні.

Таке рішення Верховний суд Польщі ухвалив наприкінці грудня 2021 року. Воно дозволило скасували частину постанови Вищої медичної ради від 21 січня.

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Що змінилося для лікарів з України

З огляду на стрімке поширення коронавірусу та брак медичних кадрів, наприкінці 2020 року Польща дозволила брати на роботу лікарів з країн, які не є членами Європейського союзу.

Для цього їм потрібно було:

підтвердити свій диплом у консула;

отримати згоду міністра охорони здоров'я;

отримати дозвіл від районної медичної ради.

У січні 2021 року Вища медична рада зобов'язала лікарів, які отримали кфалівакацію за межами ЄС, надавати додаткові документи для працевлаштування. Потрібно було підтвердити знання польської мови та показати медичну довідку.

Очільник польського МОЗ подав скаргу

Вже у квітні року міністр охорони здоров'я Адам Недзельський оскаржив цю постанову. Через понад 6 місяців позов урядовця розглянули у Верховному суді. Його частково задовольнили, скасувавши частину, яка стосується польської мови.

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