Такое решение Верховный суд Польши вынес в конце декабря 2021 года. Оно позволило отменить часть постановления Высшего медицинского совета от 21 января.

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Что изменилось для врачей из Украины

Учитывая стремительное распространение коронавируса и нехватку медицинских кадров, в конце 2020 года Польша разрешила брать на работу врачей из стран, не являющихся членами Европейского союза.

Для этого им нужно было:

подтвердить свой диплом у консула;

получить согласие министра здравоохранения;

получить разрешение от районного медицинского совета.

В январе 2021 года Высший медицинский совет обязал врачей, получивших квалификацию за пределами ЕС, предоставлять дополнительные документы для трудоустройства. Потребовалось подтвердить знание польского языка и показать медицинскую справку.

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Уже в апреле текущего года министр здравоохранения Адам Недзельский обжаловал это постановление. Спустя более 6 месяцев иск чиновника был рассмотрен в Верховном суде. Его частично удовлетворили, отменив часть, относящуюся к польскому языку.

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