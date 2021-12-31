Такое решение Верховный суд Польши вынес в конце декабря 2021 года. Оно позволило отменить часть постановления Высшего медицинского совета от 21 января.
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Что изменилось для врачей из Украины
Учитывая стремительное распространение коронавируса и нехватку медицинских кадров, в конце 2020 года Польша разрешила брать на работу врачей из стран, не являющихся членами Европейского союза.
Для этого им нужно было:
- подтвердить свой диплом у консула;
- получить согласие министра здравоохранения;
- получить разрешение от районного медицинского совета.
В январе 2021 года Высший медицинский совет обязал врачей, получивших квалификацию за пределами ЕС, предоставлять дополнительные документы для трудоустройства. Потребовалось подтвердить знание польского языка и показать медицинскую справку.
Глава польского Минздрава подал жалобу
Уже в апреле текущего года министр здравоохранения Адам Недзельский обжаловал это постановление. Спустя более 6 месяцев иск чиновника был рассмотрен в Верховном суде. Его частично удовлетворили, отменив часть, относящуюся к польскому языку.
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