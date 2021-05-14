Польща надасть Україні армійські вантажівки

Домовленість про надання для потреб Збройних сил України кількох армійських вантажівок була досягнутою під час візиту Володимира Зеленського у Польщу. Відтак, незабаром Україна отримає потужну польську техніку від виробника Star.
Вантажівки передадуть на безоплатній основі. Польський президент зазначив, що це – подарунок Україні.
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Що відомо про плани отримання польської армійської техніки
Польський виробник вантажівок Star був відомий ще за часів СРСР. Він продовжує успішно випускати армійську техніку у сучасні часи. Star навіть брав участь в одній з виставок під назвою "Зброя та безпека" в Києві.
Цей подарунок покликаний підвищити боєздатність української армії,
– сказав польський президент Анджей Дуда.
Які саме вантажівки та в якій кількості отримають наші військові, поки невідомо.Армійські вантажівки Star М266M2 оснащені кабінами MAN/Steyr і турбодизелем Iveco, розміром 3,9 літра. Можливості техніки такі: максимальна швидкість становить 96 кілометрів за годину, запас ходу – 760 кілометрів, місткість баків – 200 літрів.