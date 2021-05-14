Грузовики передадут на безвозмездной основе. Польский президент отметил, что это – подарок Украине.

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Что известно о планах получения польской армейской техники

Польский производитель грузовиков Star был известен еще во времена СССР. Он продолжает успешно выпускать армейскую технику в современные времена. Star даже участвовал в одной из выставок под названием "Оружие и безопасность" в Киеве.

Этот подарок призван повысить боеспособность украинской армии,

– сказал польский президент Анджей Дуда.

Какие грузовики и в каком количестве получат наши военные, пока неизвестно.