Вантажівки передадуть на безоплатній основі. Польський президент зазначив, що це – подарунок Україні.
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Що відомо про плани отримання польської армійської техніки
Польський виробник вантажівок Star був відомий ще за часів СРСР. Він продовжує успішно випускати армійську техніку у сучасні часи. Star навіть брав участь в одній з виставок під назвою "Зброя та безпека" в Києві.
Цей подарунок покликаний підвищити боєздатність української армії,
– сказав польський президент Анджей Дуда.
Які саме вантажівки та в якій кількості отримають наші військові, поки невідомо.