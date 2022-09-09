Польща готується до прийому нової хвилі українських біженців з настанням зими

Зима 2022 – 2023 буде непростою як для українців, так і для країн Європи. Разом з тим, з настанням холодів Польща повинна готуватися до нової хвилі біженців з України.

Такий прогноз озвучив польський політолог Мацей Дущак. На думку експерта, взимку з України до Польщі може приїхати ще від 200 до 500 тисяч людей. Ця кількість залежатиме не від одного фактору.

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Причини, через які може зрости кількість біженців взимку

На вимушену міграцію може вплинути те, що багато українських шкіл працюють віддалено, а це означає, що матері можуть виїжджати з дітьми у безпечніші місця.

Крім цього, з настанням зими у східних регіонах України можуть бути проблеми з обігрівом будинків, а тому люди почнуть переселятися.

Ми маємо бути готовими до того, що не зможемо вирішити цю проблему самостійно. Спочатку ми можемо переселяти людей, які прибули, всередині країни, але якщо це не допоможе, доведеться робити це в рамках ЄС. Але це має бути добровільне, а не примусове переселення,

– сказав Дущак.

Зараз в Польщі проживають до 2,2 мільйона українців: близько мільйона біженців і приблизно 1,2 мільйона громадян України, які приїхали до початку повномасштабної війни.