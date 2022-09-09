Такой прогноз озвучил польский политолог Мацей Дущак. По мнению эксперта, зимой из Украины в Польшу может приехать еще от 200 до 500 тысяч человек. Это количество будет зависеть не от одного фактора.

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Причины, по которым может возрасти количество беженцев зимой

На вынужденную миграцию может повлиять то, что многие украинские школы работают удаленно, а это значит, что матери могут выезжать с детьми в более безопасные места.

Кроме этого, с наступлением зимы в восточных регионах Украины могут возникнуть проблемы с обогревом домов, а потому люди начнут переселяться.

Мы должны быть готовы к тому, что не сможем решить эту проблему самостоятельно. Сначала мы можем переселять прибывших людей внутри страны, но если это не поможет, придется делать это в рамках ЕС. Но это должно быть добровольное, а не принудительное переселение,

– сказал Дущак.