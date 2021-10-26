У країні вже активно працюють над змінами до Закону про іноземців. Парламент готовий прийняти ряд законодавчих поправок, які мають полегшити умови працевлаштування та проживання українців у Польщі. Про це заявили у компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.
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Що може змінитися для українців у Польщі
У сусідній країні планують збільшити термін дії дозволів на роботу з 6 до 24 місяців. Відтак, трудовий мігрант буде мати більше можливостей для праці в Польщі.
Посвідка на проживання більше не буде прив'язана до роботодавця. Крім того, карти побиту планують видавати швидше працівникам підприємств стратегічного значення.
Отже, зміни, які готує влада, спрямовані полегшити бюрократичні бар'єри для трудових мігрантів та заохотити їх тим самим до заповнення вакансій у Польщі.
Нагадаємо, що зараз у Польщі працює близько 1,5 мільйона українців.