У країні вже активно працюють над змінами до Закону про іноземців. Парламент готовий прийняти ряд законодавчих поправок, які мають полегшити умови працевлаштування та проживання українців у Польщі. Про це заявили у компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Що може змінитися для українців у Польщі

У сусідній країні планують збільшити термін дії дозволів на роботу з 6 до 24 місяців. Відтак, трудовий мігрант буде мати більше можливостей для праці в Польщі.

Посвідка на проживання більше не буде прив'язана до роботодавця. Крім того, карти побиту планують видавати швидше працівникам підприємств стратегічного значення.

До слова, найбільше працівників у країні не вистачає на продовольчих, логістичних та будівельних підприємствах.

Отже, зміни, які готує влада, спрямовані полегшити бюрократичні бар'єри для трудових мігрантів та заохотити їх тим самим до заповнення вакансій у Польщі.

Нагадаємо, що зараз у Польщі працює близько 1,5 мільйона українців.

Також в одному з польських міст готують спеціальні програми підтримки для мігрантів з України.