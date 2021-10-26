В стране уже активно работают над изменениями к Закону об иностранцах . Парламент готов принять ряд законодательных поправок, облегчающих условия трудоустройства и проживания украинцев в Польше. Об этом заявили в компании по международному трудоустройству Gremi Personal .

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Что может измениться для украинцев в Польше

В соседней стране планируют увеличить срок действия разрешений на работу с 6 до 24 месяцев . Следовательно, трудовой мигрант будет иметь больше возможностей для работы в Польше.

Вид на жительство больше не будет привязан к работодателю. Кроме того, карты поб ыту планируют выдавать быстрее работникам предприятий стратегического значение .

К слову, больше всего работников в стране не хватает на продовольственных, логистических и строительных предприятиях.

Следовательно, изменения, которые готовит власть, направлены на облегчение бюрократических барьеров для трудовых мигрантов и на то, чтобы поощрить их тем самым к заполнению вакансий в Польше.

Напомним, что сейчас в Польше работает около 1,5 миллиона украинцев.