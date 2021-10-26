В стране уже активно работают над изменениями к Закону об иностранцах. Парламент готов принять ряд законодательных поправок, облегчающих условия трудоустройства и проживания украинцев в Польше. Об этом заявили в компании по международному трудоустройству Gremi Personal.
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Что может измениться для украинцев в Польше
В соседней стране планируют увеличить срок действия разрешений на работу с 6 до 24 месяцев. Следовательно, трудовой мигрант будет иметь больше возможностей для работы в Польше.
Вид на жительство больше не будет привязан к работодателю. Кроме того, карты побыту планируют выдавать быстрее работникам предприятий стратегического значение.
Следовательно, изменения, которые готовит власть, направлены на облегчение бюрократических барьеров для трудовых мигрантов и на то, чтобы поощрить их тем самым к заполнению вакансий в Польше.
Напомним, что сейчас в Польше работает около 1,5 миллиона украинцев.