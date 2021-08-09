Половина поляків хоче отримувати зарплату в конвертах та готова порушити закон: опитування

Опитування Związku Przedsiębiorstw Finansowych "Фінансова мораль поляків 2021" показало, що жителі Польщі схильні до неетичної фінансової поведінки та інколи готові порушити закон. Зокрема, ухилятись від сплати податків хочуть 63% населення.

Неофіційне працевлаштування, зарплата у конвертах та оформлення майна на рідних з метою втечі від кредиторів – поведінка, яку схвалює велика частина польського суспільства. Виправдання фінансовим махінаціям шукають 45,3% поляків.

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Деталі опитування

Респонденти відповіли на 9 запитань, які стосувались розуміння та сприйняття тих чи інших фінансових вигод, а також законодавства. Поляки готові виправдати порушення правил майже у половині ситуацій:

63% розглядають можливість нелегального працевлаштування з метою уникнення сплати податків;

з метою уникнення сплати податків; 3 з 5 респондентів купують товари та послуги неофіційно готівкою , щоб не сплачувати ПДВ;

, щоб не сплачувати ПДВ; 55% оформлять майно на рідних , щоб уникнути спілкування з кредиторами;

, щоб уникнути спілкування з кредиторами; понад 50% опитаних готові виправдати приховування фінансової інформації , яка може вплинути на їх кредитний рейтинг;

, яка може вплинути на їх кредитний рейтинг; 48% готові взяти позику та не дотримуватись всіх умов її повернення;

її повернення; 1 з 10 респондентів готовий підробити документи, які б вплинули на його фінансову ситуацію.

Додамо, що люди зрілого віку набагато рідше виправдовують фінансові махінації. Вищий рівень фінансової моралі демонструють жінки.