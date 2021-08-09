Неофициальное трудоустройство, зарплата в конвертах и оформление имущества на родных с целью скрыться от кредиторов – поведение, которое одобряет большая часть польского общества. Оправдание финансовым махинациям ищут 45,3% поляков.

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Детали опроса

Респонденты ответили на 9 вопросов, которые касались понимания и восприятия тех или иных финансовых выгод, а также законодательства. Поляки готовы оправдать нарушение правил почти в половине ситуаций:

63% рассматривают возможность нелегального трудоустройства с целью избежания уплаты налогов;

с целью избежания уплаты налогов; 3 из 5 респондентов покупают товары и услуги неофициально наличными , чтобы не платить НДС;

, чтобы не платить НДС; 55% оформят имущество на родных , чтобы избежать общения с кредиторами;

, чтобы избежать общения с кредиторами; более 50% опрошенных готовы оправдать сокрытие финансовой информации , которая может повлиять на их кредитный рейтинг;

, которая может повлиять на их кредитный рейтинг; 48% готовы взять кредит и не выполнять все условия его возврата;

его возврата; 1 из 10 респондентов готов подделать документы, которые бы повлияли на его финансовую ситуацию.

Добавим, что люди зрелого возраста гораздо реже оправдывают финансовые махинации. Высший уровень финансовой морали демонстрируют женщины.