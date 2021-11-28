Інцидент трапився 23 листопада. Пасажир, який живе у Легниці, приїхав до Явора на роботу. Він поспішав, тому випадково забув рюкзак у потязі.

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Правоохоронці швидко відреагували

Українець дуже переживав, адже у загубленому рюкзаку були його паспорт та трудовий договір. Чоловік погано розмовляв польською, але правоохоронцям все одно вдалося з ним порозумітися. Офіцерка поліції зателефонувала на гарячу лінію польських залізничників й розповіла про те, що трапилося.

Рюкзак успішно повернули власнику

Квиток пасажира допоміг з'ясувати, яким був маршрут поїзда, кінцева станція та час повернення на вокзал у Яворі. Пісдя цього правоохоронці сконтактувалися з кондуктором. Аби повернути рюкзак власнику, знадобилося лише кілька годин. Всередині були усі його речі та документи.

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