Инцидент произошел 23 ноября. Пассажир, живущий в Легнице, приехал в Явор на работу. Он спешил, потому случайно забыл рюкзак в поезде.

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Правоохранители быстро отреагировали

Украинец очень переживал, так как в потерянном рюкзаке были его паспорт и трудовой договор. Мужчина плохо разговаривал на польском, но правоохранителям все равно удалось с ним поладить. Офицер полиции позвонила на горячую линию польских железнодорожников и рассказала о случившемся.

Рюкзак успешно вернули владельцу

Билет пассажира помог выяснить, каким был маршрут поезда, конечная станция и время возвращения на вокзал в Яворе. После этого правоохранители связались с кондуктором. Чтобы вернуть рюкзак владельцу, понадобилось всего несколько часов. Внутри были все его вещи и документы.

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