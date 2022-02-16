Показник зменшується: скільки працівників у Польщі задоволені своєю зарплатою

Близько половини працевлаштованих у Польщі сподіваються, що у найближчому майбутньому їм підвищать зарплати. Втім, не просять про це самі, аби не розізлити роботодавця.

Про це свідчать результати нового дослідження інститутів Рандстада та Полстера. У його рамках опитували 1000 працівників у Польщі.

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Люди бояться попросити про надбавку

Згідно з дослідженням, працівники все менше задоволені своєю зарплатою – цей показний сягає лише 43%. 50% робітників очікують на підвищення зарплат, але 42% не мають наміру просити про це, бо турбуються через можливу негативну реакцію керівництва.

Кому підвищували зарплати у 2021

Майже кожен третій серед опитаних має намір попросити про підвищення зарплати. Більшість зроблять це через інфляцію або високу якість роботи.

У 2021 році 45% опитаних підвищували зарплати. Найбільше це торкнулося працівників сфер промисловості, охорони здоров'я та соціального забезпечення, трохи менше – транспорту та логістики.

Втім, більшість все ж не отримали бажаної надбавки, а 41% з тих, хто отримав, хотіли б більших сум. Понад 25% респондентів отримали підвищення зарплати на менше, ніж 5%.