Про це свідчать результати нового дослідження інститутів Рандстада та Полстера. У його рамках опитували 1000 працівників у Польщі.

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Люди бояться попросити про надбавку

Згідно з дослідженням, працівники все менше задоволені своєю зарплатою – цей показний сягає лише 43%. 50% робітників очікують на підвищення зарплат, але 42% не мають наміру просити про це, бо турбуються через можливу негативну реакцію керівництва.

Зверніть увагу! Майже кожен третій серед опитаних має намір попросити про підвищення зарплати. Більшість зроблять це через інфляцію або високу якість роботи.

Кому підвищували зарплати у 2021

У 2021 році 45% опитаних підвищували зарплати. Найбільше це торкнулося працівників сфер промисловості, охорони здоров'я та соціального забезпечення, трохи менше – транспорту та логістики.

Втім, більшість все ж не отримали бажаної надбавки, а 41% з тих, хто отримав, хотіли б більших сум. Понад 25% респондентів отримали підвищення зарплати на менше, ніж 5%.