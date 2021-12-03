Деталі випадку описала місцева поліція. Що цікаво, спіймати правопорушника вдалося не з першого разу.

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Що накоїв українець в Польщі

Правоохоронці розповіли, що минулої п'ятниці отримали повідомлення про те, що невідомий чоловік жбурляє каміння в автомобілі на трасі. Поліцейські приїхали на місце події, але зловмисника там не застали. Аналогічна ситуація після цього повторювалася ще двічі за один день. Тоді затримали хулігана так і не вдалося.

Наступного дня поліцейські знову отримали повідомлення про те, що інцидент повторюється. Свідки розповіли, що чоловік, який кидався камінням, утік до будинку неподалік та зачинився там.

Правоохоронці виламали двері вказаного будинку та затримали правопорушника. Ним виявився 32-річний українець. Причини такої поведінки емігранта невідомі.

Чоловіка звинуватили у навмисному пошкодженні чужого майна (шести автомобілів) та створенні небезпеки для дорожнього руху. За перше звинувачення передбачене покарання в'язницею терміном на 3 місяці, за друге – українця можуть посадити за ґрати на 3 роки.