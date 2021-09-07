Пограбували після смерті: жахливий випадок з українкою в італійському аеропорту

Трагічний інцидент стався в аеропорту Каподічіно, що у Неаполі. 60-річній жінці різко стало погано перед посадкою на літак. Медики намагалися допомогти, але жінка померла.

Після смерті всі речі українки загадково зникли. Разом з ними й усі заощадження, які вона везла рідним в Україну. Цікаво Скільки грошей переказали з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаюча інфографіка Деталі трагедії Померлу звати Анна Бурак. Вона жила в невеликому містечку Валло ді Діано. Працювала доглядальницею. До Італії вирушила після того, як овдовіла, щоб фінансово допомагати дочці та онуку. Жінка два роки не бачила рідних, які живуть в Україні, і з нетерпінням чекала на літак, щоб їх нарешті відвідати.

Про те, що Анну Бурак пограбували після смерті, розповіла італійська сім'я, на яку українка працювала. Вони знали, що всі гроші, які працівниця приготувала для рідних, вона поклала у внутрішню кишеню пальта. Роботодавці Анни звернулися до карабінерів, аби ті почали розслідування.

Оскільки родина Анни Бурак так і не дочекалася фінансової допомоги, у Петросі розпочали збір коштів.