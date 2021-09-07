После смерти все вещи украинки загадочно исчезли. Вместе с ними и все сбережения, которые она везла родным в Украину. Интересно Сколько денег перевели из-за границы в Украину за первое полугодие 2021: интересная инфографика Детали трагедии Умершую зовут Анна Бурак. Она жила в небольшом городке Валло ди Диано. Работала сиделкой. В Италию отправилась после того, как овдовела, чтобы финансово помогать дочери и внуку. Женщина два года не видела родных, живущих в Украине, и с нетерпением ждала самолет, чтобы их наконец посетить.

О том, что Анну Бурак ограбили после смерти, рассказала итальянская семья, на которую украинка работала. Они знали, что все деньги, которые работница приготовила для родных, она положила во внутренний карман пальто. Работодатели Анны обратились к карабинерам, чтобы те начали расследование.

Поскольку семья Анны Бурак так и не дождалась финансовой помощи, в Петросе начали сбор средств.