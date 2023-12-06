Туристів у Європі попередили про холодний та сніжний грудень: до чого готуватися

В Європі очікується погіршення погоди. Метеорологи попередили, що грудень буде холодним і сніжним. Тим, хто запланував мандрівку до європейських міст, варто бути готовим до неприємних сюрпризів.

Туристам, які збираються до Європи в грудні, рекомендують добре підготуватися до подорожі. Цього місяця континент накриє холодна хвиля. Що потрібно знати про похолодання та снігопади в Європі – далі в матеріалі.

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На Європу насувається холод і сніг

Грудень розпочався зі снігопадів у багатьох європейських країнах. Першими від хурделиці постраждали країни Східної Європи, особливо Україна та Молдова. Потім негода поширилася на Польщу, Німеччину, Данію, Норвегію, Бельгію, Нідерланди, Францію і навіть деякі частини Італії та Іспанії.

Тим часом в Ірландії вперше за багато років температура опустилася нижче нуля, подекуди зафіксовано сніг та ожеледицю. До того ж найближчими днями очікується ще більше погіршення погодних умов на європейському континенті. Снігопади також накриють США.

Загалом, синоптики прогнозують, що ця зима буде відрізнятися від місяця до місяця. Але найнижчі температури слід чекати в Європі та на сході Сполучених Штатів саме у грудні.

Також прогнозується, що холодна погода не триватиме весь місяць. Європа буде "замерзати" хвилями. До Західної та Центральної Європи холодне повітря дістанеться вже наприкінці грудня. Водночас у деяких країнах, таких як Німеччина, Франція, Британія, Іспанія та Туреччина, температура в певні періоди року буде вищою за норму.

Через хурделицю зупиняв роботу аеропорт Мюнхена / Фото з X Munich Airport

Чим небезпечна холодна погода для туристів і як підготуватися

Перш за все, туристам, які планують мандрівку до Європи в грудні, необхідно захиститися від холоду. Ніхто не хоче застудитися в подорожі та зіпсувати собі відпочинок. Але для цього їм може знадобитися додатковий багаж, оскільки в ручну поклажу або в малу валізу складно вмістити всі теплі речі.

У зимові місяці слід також серйозніше ставитися до туристичного страхування, оскільки зростає ймовірність застудитися або посковзнутися на льоду й отримати травму.

Крім того, снігопади можуть порушити транспортне сполучення: виникають затримки та скасування рейсів, а потяги запізнюються. Наприклад, у Німеччині цими вихідними збилося залізничне та авіаційне сполучення. Цей транспортний колапс стався саме через сильний снігопад. В аеропорту Мюнхена скасували або затримали усі рейси з 6:00 ранку до 12:00 5 грудня через крижаний дощ.