Туристам, которые собираются в Европу в декабре, рекомендуют хорошо подготовиться к поездке. В этом месяце континент накроет холодная волна. Что нужно знать о похолодании и снегопадах в Европе – далее в материале.

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На Европу надвигается холод и снег

Декабрь начался со снегопадов во многих европейских странах. Первыми от вьюги пострадали страны Восточной Европы, особенно Украина и Молдова. Затем непогода распространилась на Польшу, Германию, Данию, Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Францию и даже некоторые части Италии и Испании.

Тем временем в Ирландии впервые за многие годы температура опустилась ниже нуля, кое-где зафиксирован снег и гололедица. К тому же в ближайшие дни ожидается еще большее ухудшение погодных условий на европейском континенте. Снегопады также накроют США.

В целом синоптики прогнозируют, что эта зима будет отличаться от месяца к месяцу. Но самые низкие температуры следует ожидать в Европе и на востоке США именно в декабре.

Также прогнозируется, что холодная погода не продлится весь месяц. Европа будет "замерзать" волнами. К Западной и Центральной Европе холодный воздух доберется уже в конце декабря. В то же время в некоторых странах, таких как Германия, Франция, Британия, Испания и Турция, температура в определенные периоды года будет выше нормы.

Из-за вьюги останавливал работу аэропорт Мюнхена / Фото с X Munich Airport

Чем опасна холодная погода для туристов и как подготовиться

Прежде всего, туристам, планирующим путешествие в Европу в декабре, необходимо защититься от холода. Никто не хочет простудиться в путешествии и испортить отдых. Но для этого им может понадобиться дополнительный багаж, поскольку в ручную кладь или в малый чемодан сложно вместить все теплые вещи.

В зимние месяцы следует также серьезнее относиться к туристическому страхованию, поскольку велика вероятность простудиться или поскользнуться на льду и получить травму.

Кроме того, снегопады могут нарушить транспортное сообщение: возникают задержки и отмены рейсов, а поезда опаздывают. Например, в Германии в эти выходные сбилось железнодорожное и авиационное сообщение. Этот транспортный коллапс произошел именно из-за сильного снегопада. В аэропорту Мюнхена отменили или задержали все рейсы с 6:00 утра до 12:00 5 декабря из-за ледяного дождя.