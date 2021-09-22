У погіршенні епідемічної ситуації в Празі звинувачують іноземців

Іноземців, які приїжджають до Чехії, неможливо відстежити, бо вони не заповнюють анкети прибуття при перетині кордону. Тому гігієністи часто не знають, були громадяни інших держав щеплені чи ні, і не можуть відправити їх на карантин.

Про це заявила Зденька Ягрова, головний гігієніст Праги. На її думку, іноземці дуже впливають на погіршення епідемічної ситуації в столиці.

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Механізму вирішення проблеми немає

Зараз, якщо нам повідомляють про позитивний результат тесту для іноземця, там пишуть тільки ім'я, прізвище і номер телефону. Простіше кажучи, якщо хтось дає неправильний номер або не відповідає на дзвінок, ми нічого не можемо з цим вдіяти,

– пояснює проблему Зденька Ягрова.

Головний гігієніст додає, що наразі у країні не мають стратегії для усунення цієї проблеми. Тому сподіваються на сумління іноземців: на те, що вдасться додзвонитися до них і поговорити.

У зв'язку з початком нового навчального року багато іноземних студентів приїжджають до Чехії за програмою Erasmus. Тож у країні висока поширеність захворювання в групі від 20 до 29 років.

Проте, Зденька Ягрова вважає, що головною проблемою все ж є іноземні робітники. Бо саме вони приїжджають, залишаються на три місяці, але не заповнюють при цьому анкету прибуття. В аеропорті, додає пані Ягрова, їх завжди перевіряють, а на інших в'їздах в країну – лише вибірково. Тому без заповненої форми до Чехії потрапляють багато людей.

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