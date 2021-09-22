Про це заявила Зденька Ягрова, головний гігієніст Праги. На її думку, іноземці дуже впливають на погіршення епідемічної ситуації в столиці.
Актуально Польща відкрита для українців: як із цієї країни надсилати гроші рідним із вигодою для себе
Механізму вирішення проблеми немає
Зараз, якщо нам повідомляють про позитивний результат тесту для іноземця, там пишуть тільки ім'я, прізвище і номер телефону. Простіше кажучи, якщо хтось дає неправильний номер або не відповідає на дзвінок, ми нічого не можемо з цим вдіяти,
– пояснює проблему Зденька Ягрова.
Головний гігієніст додає, що наразі у країні не мають стратегії для усунення цієї проблеми. Тому сподіваються на сумління іноземців: на те, що вдасться додзвонитися до них і поговорити.
У зв'язку з початком нового навчального року багато іноземних студентів приїжджають до Чехії за програмою Erasmus. Тож у країні висока поширеність захворювання в групі від 20 до 29 років.
Проте, Зденька Ягрова вважає, що головною проблемою все ж є іноземні робітники. Бо саме вони приїжджають, залишаються на три місяці, але не заповнюють при цьому анкету прибуття. В аеропорті, додає пані Ягрова, їх завжди перевіряють, а на інших в'їздах в країну – лише вибірково. Тому без заповненої форми до Чехії потрапляють багато людей.
Коронавірус в Чехії
- Нагадуємо, що усього в Чехії зафіксовано 1,69 мільйона випадків коронавірусу. З них 30,4 тисячі були летальними.
- Повну вакцинацію пройшли 55,5% населення. Було введено 11,7 мільйона доз вакцин.
- У країні використовують такі препарати для вакцинації проти COVID-19: Pfizer, Moderna, AstraZeneca.