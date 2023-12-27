Життя там вдвічі дешевше: пара продала все своє майно, щоб переселитися на круїзний лайнер

Подружжя із штату Флорида, США, прийняло рішення продати все майно, зокрема основний бізнес і улюблений будинок, щоб розпочати життя на борту круїзного лайнера. Пара має намір подорожувати земною кулею до кінця своїх днів.

Вони стверджують, що таке життя обходиться їм вдвічі дешевше, ніж на суші. Як так сталося – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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Подружжя продало все і переїхало на круїзний лайнер

Спочатку Джон та Мелоді Хеннесі придбали будинок на колесах для подорожей Сполученими Штатами, але згодом 76-річний чоловік втомився від водіння. Тоді вони натрапили на рекламу у Facebook, яка демонструвала 274-денний круїз від Royal Caribbean. Це випадкове оголошення ознаменувало початок їхньої подорожі до постійного життя в морі.

За час подорожей вони побували в Австралії, Новій Зеландії та південній частині Тихого океану. При цьому їхнє нове життя не лише більш захопливе, але і дешевше, ніж на суші.

Тепер у нас є телефонний та корабельний рахунки, і кілька по кредитній картці, коли сходимо на берег – це все! Більше немає іпотеки або витрат на житло... Список можна продовжувати. Ми впевнені, що круїзи дешевші,

– зазначають вони.

Планують переїзд на житловий лайнер

Наразі їхнє життя розписане по місяцях до грудня 2024 року, оскільки вони пересідають з корабля на корабель. Однак, пара готується оселитися на житловому круїзному лайнері Villa Vie. Це судно для осіб, які хочуть мешкати довго на борту. За оцінками, до 30% "населення" корабля матиме там постійне місце проживання.

За словами Мелоді, вони хочуть купити каюту, щоб мати можливість оформити так, як хочеться. Вона стане для них домівкою.

Корабель вийде в рейс у травні 2024 року, однак життя на борту не буде дешевим. Внутрішня каюта коштує від 99 000 доларів, а вілла з балконом і видом на океан – 249 000 доларів, і це без урахування майже 8 000 доларів щомісячної плати.

Пара продала все своє майно і переїхала на круїзний лайнер / Фото Unsplash

Жителі судна матимуть привілей взяти на борт свої сім'ї абсолютно безплатно – після сплати портових зборів. Крім того, призначений набір кают буде зарезервовано виключно для розміщення цих сімей.

Додаткової привабливості кораблю додасть сучасний бізнес-центр і приватні офіси, що дозволить мандрівникам по всьому світу безперешкодно виконувати свої професійні зобов'язання з будь-якої точки земної кулі.

Оскільки середній вік мешканців судна становить майже 60 років, на борту є стоматолог і лікар для проведення рутинних процедур. Для більш серйозних проблем зі здоров'ям є лікарня, а також морг на дві особи на випадок найгіршого сценарію.

Найбільшою проблемою подорожі на такому кораблі сімейна пара називає "переїдання", і стверджує, що зовсім не хвилюється про те, що їм буде нудно.