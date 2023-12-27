Они утверждают, что такая жизнь обходится им вдвое дешевле, чем на суше. Как так получилось – узнайте ниже в материале!

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Супруги продали все и переехали на круизный лайнер

Сначала Джон и Мелоди Хеннеси приобрели дом на колесах для путешествий по Соединенным Штатам, но впоследствии 76-летний мужчина устал от вождения. Тогда они встретили рекламу в Facebook, которая демонстрировала 274-дневный круиз от Royal Caribbean. Это случайное объявление ознаменовало начало их путешествия к постоянной жизни в море.

За время поездок они побывали в Австралии, Новой Зеландии и южной части Тихого океана. При этом их новая жизнь не только увлекательнее, но и дешевле, чем на суше.

Теперь у нас есть телефонный и корабельный счета, и несколько по кредитной карте, когда сходим на берег – это все! Больше нет ипотеки или расходов на жилье... Список можно продолжать. Мы уверены, что круизы дешевле,

– отмечают они.

Планируется переезд на жилой лайнер

Их жизнь расписана по месяцам до декабря 2024 года, поскольку они пересаживаются с корабля на корабль. Однако пара готовится поселиться на жилом круизном лайнере Villa Vie. Это судно для лиц, желающих жить долго на борту. По оценкам, до 30% "населения" корабля будет там постоянно проживать.

По словам Мелоди, они хотят купить каюту, чтобы иметь возможность оформить так, как хочется. Она станет для них домом.

Корабль выйдет в рейс в мае 2024 года, однако жизнь на борту не будет дешевой. Внутренняя каюта стоит от 99 000 долларов, а вилла с балконом и видом на океан – 249 000 долларов, и это без учета почти 8 000 долларов ежемесячной платы.

Пара продала все свое имущество и переехала на круизный лайнер / Фото Unsplash

У жителей судна будет привилегия взять на борт свои семьи абсолютно бесплатно – после уплаты портовых сборов. Кроме того, назначенный набор кают будет зарезервирован исключительно для размещения этих семей.

Дополнительную привлекательность кораблю придаст современный бизнес-центр и частные офисы, что позволит путешественникам по всему миру беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязательства из любой точки земного шара.

Поскольку средний возраст жителей судна составляет почти 60 лет, на борту стоматолог и врач для проведения рутинных процедур. Для более серьезных проблем со здоровьем есть больница, а также морг на два человека на случай худшего сценария.

Наибольшей проблемой путешествия на таком корабле семейная пара называет "переедание", и утверждает, что совсем не беспокоится о том, что им будет скучно.