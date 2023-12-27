Вони стверджують, що таке життя обходиться їм вдвічі дешевше, ніж на суші. Як так сталося – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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Подружжя продало все і переїхало на круїзний лайнер

Спочатку Джон та Мелоді Хеннесі придбали будинок на колесах для подорожей Сполученими Штатами, але згодом 76-річний чоловік втомився від водіння. Тоді вони натрапили на рекламу у Facebook, яка демонструвала 274-денний круїз від Royal Caribbean. Це випадкове оголошення ознаменувало початок їхньої подорожі до постійного життя в морі.

За час подорожей вони побували в Австралії, Новій Зеландії та південній частині Тихого океану. При цьому їхнє нове життя не лише більш захопливе, але і дешевше, ніж на суші.

Тепер у нас є телефонний та корабельний рахунки, і кілька по кредитній картці, коли сходимо на берег – це все! Більше немає іпотеки або витрат на житло... Список можна продовжувати. Ми впевнені, що круїзи дешевші,

– зазначають вони.

Планують переїзд на житловий лайнер

Наразі їхнє життя розписане по місяцях до грудня 2024 року, оскільки вони пересідають з корабля на корабель. Однак, пара готується оселитися на житловому круїзному лайнері Villa Vie. Це судно для осіб, які хочуть мешкати довго на борту. За оцінками, до 30% "населення" корабля матиме там постійне місце проживання.

За словами Мелоді, вони хочуть купити каюту, щоб мати можливість оформити так, як хочеться. Вона стане для них домівкою.

Корабель вийде в рейс у травні 2024 року, однак життя на борту не буде дешевим. Внутрішня каюта коштує від 99 000 доларів, а вілла з балконом і видом на океан – 249 000 доларів, і це без урахування майже 8 000 доларів щомісячної плати.

Пара продала все своє майно і переїхала на круїзний лайнер / Фото Unsplash

Жителі судна матимуть привілей взяти на борт свої сім'ї абсолютно безплатно – після сплати портових зборів. Крім того, призначений набір кают буде зарезервовано виключно для розміщення цих сімей.

Додаткової привабливості кораблю додасть сучасний бізнес-центр і приватні офіси, що дозволить мандрівникам по всьому світу безперешкодно виконувати свої професійні зобов'язання з будь-якої точки земної кулі.

Оскільки середній вік мешканців судна становить майже 60 років, на борту є стоматолог і лікар для проведення рутинних процедур. Для більш серйозних проблем зі здоров'ям є лікарня, а також морг на дві особи на випадок найгіршого сценарію.

Найбільшою проблемою подорожі на такому кораблі сімейна пара називає "переїдання", і стверджує, що зовсім не хвилюється про те, що їм буде нудно.