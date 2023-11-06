В 2024 году можно будет совершить масштабное путешествие вокруг света за 80 дней на поездах. Маршрут стартует в Канаде, а завершается в Сингапуре.

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Мировое турне на 7 поездах

80-дневное путешествие называется "Вокруг света на роскошном поезде". Оно стартует в Ванкувере (Канада), где три дня пассажиры проедут на поезде Rocky Mountaineer, путешествуя через канадские скалистые горы, озеро Луиза и Национальный парк Банф.

Далее туристов ждет перелет в Эдинбург (Шотландия). Там они проведут семь ночей в поезде Belmond Royal Scotsman, путешествуя среди скалистых вершин и волшебных озер. Далее по плану – двухдневная поездка на роскошном Восточном экспрессе Belmond Venice-Simplon, который провезет путешественников от Парижа (Франция) до Венеции (Италия). А после этого шесть ночей на поезде The Maharajas' Express из Дели в Мумбаи (Индия), где пассажиры смогут посетить Тадж-Махал и Джайпур.

После этого путешествие продолжится в Стамбуле (Турция), где участники маршрута пересаживаются на поезд The Golden Eagle Danube Express, который доставит их в Румынию, Болгарию и Венгрию. В течение четырехдневной поездки пассажиры смогут насладиться старинными замками и живописными горными деревнями.

Далее маршрут ведет в Южную Африку, где туристы проведут три дня на поезде Rovos Rail, путешествуя из Претории в Кейптаун.

Завершающий этап поездки предполагает поездку из Сингапура в Малайзию и обратно. Путешественники отправятся в тур на недавно восстановленном поезде Belmond Eastern and Oriental Express, который пройдет через густые леса джунглей и блестящие реки Малайзии. А после этого поезд вернется в Сингапур. Здесь эпичное путешествие и завершится.

Африканский поезд Rovos Rail / Фото rovos.com

Сколько стоит элитное путешествие

Этот невероятный маршрут разработала компания Railbookers после того, как зафиксировали значительный рост спроса на роскошные железнодорожные путешествия.

Спрос на роскошные железнодорожные перевозки со стороны наших клиентов продолжает расти, и в ответ мы создали идеальную поездку из списка желаний, – заявил Фрэнк Марини, генеральный директор международной железнодорожной компании.

Кстати, пассажиры могут выбрать полное 80-дневное путешествие на всех семи поездах или отдельные его этапы. Следует заметить, что участники поездки не будут все время проводить в вагонах поездов. Каждая остановка в городах дает возможность и достаточно времени, чтобы осмотреть достопримечательности и заночевать в отдельных локациях. Между поездками туристы смогут остановиться в хороших отелях в Лондоне, Риме, Флоренции, Стамбуле, Дели и Будапеште.

Путешествие стартует 28 августа 2024 года. Его стоимость начинается от 119 599 долларов США на одного. Эта сумма включает билеты на поезда, проживание в отелях, автомобильные трансферы, некоторые авиаперелеты (кроме индивидуальных международных рейсов), а также экскурсии и питание. Кроме этого, во многих городах пассажиры будут иметь свободное время для самостоятельных прогулок.

Напомним, в 2024 году Италия запускает роскошный экспресс La Dolce Vita. Это будет элитный круиз на поезде. Он позволит путешествовать по стране по системе all-inclusive. На маршруте запланированы остановки в популярнейших туристических локациях – Риме, Венеции, Сицилии и Тоскане. Роскошное путешествие будет длиться 2 – 3 дня.