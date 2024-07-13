Тенденції змінюються: які країни – найпопулярніші серед туристів у 2024

Влітку 2024 року туризм повернувся на допандемійний рівень. Прогнозують, що мандрівники витратять рекордні 800 мільярдів євро.

Європейська туристична комісія повідомила, що найбільше туристичних витрат припадає на територію країн Західної Європи. Фаворитами серед мандрівників залишаються південноєвропейський та середземноморський напрямки.

Зверніть увагу Не Польща: до яких країн ЄС зараз масово їдуть українці

Найчастіше туристів цікавить:

тепла погода;

співвідношення ціни та якості на обраному курорті;

смачна місцева кухня;

красиві must visit локації;

місця для шопінгу.

Зауважують, що це можна легко знайти на території Південної Європи. Тревел-експерти хвилювалися, чи масштабні пожежі, які охопили минулого літа Грецію, не злякають туристів. Однак популярність країни лише зростає. Хоча варто зауважити, що мандрівники обирають готелі подалі від розпіарених Міконаса та Санторині.



Греція залишається дуже популярною серед туристів / Unsplash

Водночас популярності набирає новий тренд та нові країни

Влітку 2024 року Європу накрила аномальна спека. На фоні цього продовжує зростати популярність північних країн. Люди обирають комфорт. Тому стрімко зростає кількість туристів до:

Данії (+38%);

Норвегії (+18%);

Швеції (+9%).

Також все більше мандрівників фіксують на території Хорватії та Мальти.