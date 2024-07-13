Европейская туристическая комиссия сообщила, что больше всего туристических расходов приходится на территорию стран Западной Европы. Фаворитами среди путешественников остаются южноевропейское и средиземноморское направления.
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Чаще всего туристов интересует:
- теплая погода;
- соотношение цены и качества на выбранном курорте;
- вкусная местная кухня;
- красивые must visit локации;
- места для шопинга.
Замечают, что это можно легко найти на территории Южной Европы. Тревел-эксперты волновались, что масштабные пожары, которые охватили прошлым летом Грецию, испугают туристов. Однако популярность страны только растет. Хотя стоит заметить, что путешественники выбирают отели подальше от распиаренных Миконаса и Санторини.
Греция остается очень популярной среди туристов / Unsplash
В то же время популярность набирает новый тренд и новые страны
Летом 2024 года Европу накрыла аномальная жара. На фоне этого продолжает расти популярность северных стран. Люди выбирают комфорт. Поэтому стремительно растет количество туристов в:
- Дании (+38%);
- Норвегии (+18%);
- Швеции (+9%).
Также все больше путешественников фиксируют на территории Хорватии и Мальты.
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