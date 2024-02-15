Острів Майнау – як добратися до раю у серці Європи

Острів Майнау або Острів квітів – один з наймальовничіших куточків Європи. Кажуть, що побувати там – як відвідати рай. Найкращий час для мандрівки – весна.

У цю пору острів Майнау розквітає тисячами тюльпанів. Різноманітних квітів так багато, що з них формують скульптури. Вони додають місцю казкової атмосфери. Детальніше про острів Майнау та як туди добратися, розповідає Закордон 24.

Зверніть увагу Найромантичніше місто світу: які таємниці Ромео і Джульєтти береже Верона

Чому варто відвідати острів Майнау

Острів Майнау розташований в акваторії Боденського озера. Воно зручно вмостилося на межі Німеччини, Швейцарії та Австрії. Навколо – мальовничі Альпи. А вздовж берегової лінії розташувалися затишні курортні містечка.



Легендарні місцеві пальми / Image Broker

Завдяки комфортному клімату острів Майнау став королівством квітів. Лише троянд тут висадили близько чотирьох сотень сортів. Окрім того, очі відвідувачів тішать приблизно 200 видів жоржин. Вони квітнуть або просто неба в оранжереях. Родзинкою острова Майнау також є будинок метеликів – другий за величиною у Німеччині. Також там розташований зоопарк.



Скульптури з квітів на острові Майнау / Chromorange

На території Майнау також розташований Князівський палац Сассуоло. Його збудували ще у XVII столітті. Своєю красою палац завдячує найкращим декоратором своєї епохи.



Палац Сассуоло / Ansa It

Скільки коштує візит на острів та як добратися

Відвідати острів Майнау можна упродовж року. Водночас найгарячіша пора для туристів – весна. Вхід на територію острова – платний. Вхідний квиток коштує близько 30 євро. Для школярів та студентів діють знижки.

Добратися на острів можна: