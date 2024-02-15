В эту пору остров Майнау расцветает тысячами тюльпанов. Разных цветов так много, что из них формируют скульптуры. Они добавляют месту сказочной атмосферы. Подробнее об острове Майнау и как туда добраться, рассказывает Закордон 24.

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Почему стоит посетить остров Майнау

Остров Майнау расположен в акватории Боденского озера. Оно удобно умостилось на границе Германии, Швейцарии и Австрии. Вокруг – живописные Альпы. А вдоль береговой линии расположились уютные курортные городки.



Легендарные местные пальмы / Image Broker

Благодаря комфортному климату остров Майнау стал королевством цветов. Только роз здесь высадили около четырех сотен сортов. Кроме того, глаза посетителей радуют примерно 200 видов георгин. Они цветут или под открытым небом в оранжереях. Изюминкой острова Майнау также является дом бабочек – второй по величине в Германии. Также там расположен зоопарк.



Скульптуры из цветов на острове Майнау / Chromorange

На территории Майнау также расположен Княжеский дворец Сассуоло. Его построили еще в XVII веке. Своей красотой дворец обязан лучшим декоратором своей эпохи.



Дворец Сассуоло / Ansa It

Сколько стоит визит на остров и как добраться

Посетить остров Майнау можно в течение года. В то же время самая горячая пора для туристов – весна. Вход на территорию острова – платный. Входной билет стоит около 30 евро. Для школьников и студентов действуют скидки.

Добраться на остров можно: