Щоб виправити це міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo підібрав для вас 5 небанальних локацій Німеччини, які варто відвідати навесні. Список буде особливо цікавим тим, хто лиш нещодавно переїхав в Німеччину чи сусідні держави та шукає, чим зайнятися в найближчі вихідні.

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5 небанальних локацій Німеччини

Замок Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн – одна з найбільш знакових пам'яток Німеччини. Побачити його можна чи не на кожній листівці, які продають у місцевих сувенірних крамницях. Проте не варто обмежуватися зображеннями, тим паче, що добратися до символу Баварії не складно.

Нойшванштайн розташований приблизно за 120 кілометрів від Мюнхена. Саме тут можна придбати автобусну екскурсію до замку. Також є варіант добратися самостійно: на поїзді, автобусі або власним авто. Альтернативний варіант – поселитися у Меммінгені, який розташований всього за 75 кілометрів від замку, й прокладати маршрут з цього містечка.

Після того, як ви прибули на локацію, приготуйтеся, що до замку доведеться прогулятися. Піднятися пішохідною стежкою можна в середньому за 30 хвилин. Також туристам пропонують скористатися автобусом, який обійдеться в 3,5 євро.

Та який спосіб ви б не обрали, будьте впевнені, що очікування виправдаються. Місце дійсно казкове. І навіть великий Волт Дісней використовував обриси Нойшванштайна для лого своєї кінокомпанії.

Замок Нойшванштайн / Фото Unsplash

Придбавши окремий квиток, вдасться навіть потрапити всередину замку. Загалом тут відкриті 16 кімнат, де можна роздивитися унікальний декор та твори мистецтва. При цьому врахуйте, що фотографувати тут заборонено.

До слова, біля замку розташоване озеро Schwansee (Лебедине озеро). Також варто прогулятися долиною Альгой, спробувати місцеву кухню та, звісно, придбати тематичні сувеніри.

Лорелей – скала русалки

Здавалося б, нічого особливого, скеля над річкою. Таких у Німеччині багато, але середня течія Рейну віднедавна у списку спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, через те, що саме тут виникла легенда про Лорелей – жінку, яка своїм співом губить чоловіків. За переказами, вона нібито сиділа на вертикальній скалі, заввишки 132 метри, та заманювала рибалок, що пливли по Рейну.

Але локацію варто відвідати не лише через легенду. Мальовничі краєвиди, які відкривають з вершини скелі, – це справді щось неповторне. Особливо красиво тут навесні, коли природа оживає, а все навколо заливається сонячними променями.

Скала Лорелей / Фото frisiacoasttrail.com Важливо, що локація постійно трансформується, щоб бути ще зручнішою для туристів. На одному з етапів реконструкції тут знесли споруди 1970-х років, модернізували парковку, проклали безбар'єрні доріжки та облаштували оглядові майданчики. Ракотцький міст У мальовничому парку рододендронів Кромлау стоїть міст Ракотцбрюке. Попри свій химерний вигляд, він є справжнім архітектурним дивом. Відвідувачі, які були тут, в унісон переконують, що цей можна прийняти за перехід до іншого світу. Він простягнувся на 35 метрів і утворює ідеальну напівкруглу дугу. Цікаво те, що при певному рівні води в озері, міст і його відображення створюють бездоганне коло, причому незалежно від точки спостереження Ракотцький міст / Фото Unsplash Як і інші локації Німеччини, міст окутаний легендами. Його часто називають мостом Диявола. Все через історію будівництва. Місцеві кажуть, що міст зводив лицар, на ім'я Фрідріх Герман Ретшке. Він не встигав здати проєкт у встановлені терміни й у відчаї звернувся за допомогою диявола. Так, була укладена угода, що міст буде зведено вчасно, проте доведеться пожертвувати душею першого, хто пройде по ньому. Однак, будівельники перехитрили диявола, дозволивши собаці першою пройти мостом. Розлючений диявол у пориві гніву кинувся у воду і більше ніхто ніколи його не бачив. Зверніть увагу Квитки і житло варто бронювати вже зараз: найперспективніші напрямки для відпочинку у 2024 році Майнау – острів квітів Біля підніжжя Альп, на кордоні Німеччини, Австрії та Швейцарії розташоване Боденське озеро – найбільше у Німеччині. Добратися сюди може автомобілем (а тоді пройти мостом), автобусом або кораблем. Раніше його населяли тевтонські лицарі. Тепер острів належить приватним особам, які створили тут сади з екзотичними рослинами та метеликами. Щороку острів квітів відвідують близько 1,2 мільйона туристів.

Острів квітів Майнау / Фото Shutterstock

Вхід на територію острова – платний. Вхідний квиток коштує близько 30 євро. Для школярів та студентів діють знижки.

Парк Rust

Для тих, хто обирає екстремальний відпочинок, у Німеччині є парк розваг Rust. Він третій за популярністю у Європі та має 18 тематичних зон, де працюють близько 100 атракціонів, кілька шоу та 13 американських гірок. Також на території є 6 готелів, кемпінг, кінотеатр і конференц-центр та аквапарк.

Визначними пам'ятками парку є американські гірки "Блакитний вогонь" і "Срібна зірка", а також локації, що представляють різні країни. Так, за допомогою розваг відвідувачі отримують можливість познайомитися з культурою і традиціями найвіддаленіших куточків планети.

Парк розваг у Німеччині / Фото з фейсбуку HalloTourist

Якщо цього було недостатньо, радимо також відвідати замок Гогенцоллерн, острів Рюген, міст Бастей в Ельбських піщаникових горах, гірський хребет Веттерштайн та "Коршунову скелю".

До слова, весна – ідеальна пора для поціновувачів неквапливого відпочинку, спокійних екскурсій та помірних температур в Італії. Пропонуємо 5 прибережних місць Італії, які варто відвідати у міжсезоння.

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