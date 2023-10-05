Безпечна та різноманітна: Прагу визнали кращим містом Європи для соло-подорожей
Джерело:Schengen Visa Info
Столицю Чехії визнали найкращим містом Європи для подорожей наодинці. Відзначили її високий рівень безпеки та особливу атмосферу.
Загалом Прага стала другою в списку світових напрямків для найкращих соло-подорожей. В Європі місто ідеально підходить для тих, хто полюбляє мандрувати поодинці. За якими критеріями складали рейтинг та які переваги у чеської столиці – читайте далі.
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Найкраща локація Європи для індивідуальної мандрівки
Свіже дослідження туристичного оператора Planet Cruise визначило ідеальні напрямки для індивідуальних туристів. До уваги брали такі критерії:
- безпека;
- середня вартість ночі в готелі;
- наявність активностей;
- різноманіття культурних пам'яток;
- вартість громадського транспорту;
- атмосфера міста та гостинність місцевих.
Після дослідження цих факторів Прага отримала 4,6 бала з 5. Столиця Чехії зовсім трішки програла Токіо. За рівнем безпеки Прага значно відірвалась від інших європейських міст.
Також у Чехії доброзичливі люди – 62 бали зі 100. У цій категорії в Європі більш гостинним вважається лише Відень. Також столиця Чехії є дружнім до дітей туристичним напрямком Європи.
Проте ціни в празьких готелях не найнижчі – в середньому 107 євро за добу. Столиця Чехії має близько 4 000 культурних та історичних пам'яток. У місті пропонують майже 1 000 групових турів, до яких можуть приєднуватися соло-мандрівники.
Серед негативних моментів у Празі відзначили проблему зі спілкуванням. Не всі пражани володіють англійською, тому може бути непросто порозумітися, щоб щось уточнити.
Найкращі напрямки світу для індивідуальних подорожей:
- Токіо (Японія);
- Прага (Чехія);
- Пекін (Китай);
- Ханой (В'єтнам);
- Шанхай (Китай);
- Чіангмай (Таїланд);
- Будапешт (Угорщина);
- Відень (Австрія);
- Рим (Італія);
- Бухарест (Румунія).
У яких європейських містах потрібно бути обачним
Видання Numbeo регулярно публікує рейтинг Crime Index, в якому досліджує рівень злочинності в містах Європи. До списку найнебезпечніших напрямків цього року потрапили міста, які полюбляють туристи.
У Numbeo дослідили безпековий фактор у 127 містах. На перших місцях у рейтингу три доволі популярні туристичні локації: італійська Катанія, французький Марсель та англійський Бірмінгем.
Повний список найнебезпечніших міст Європи дивіться за посиланням.