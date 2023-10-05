Безпечна та різноманітна: Прагу визнали кращим містом Європи для соло-подорожей

Столицю Чехії визнали найкращим містом Європи для подорожей наодинці. Відзначили її високий рівень безпеки та особливу атмосферу.

Загалом Прага стала другою в списку світових напрямків для найкращих соло-подорожей. В Європі місто ідеально підходить для тих, хто полюбляє мандрувати поодинці. За якими критеріями складали рейтинг та які переваги у чеської столиці – читайте далі.

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Найкраща локація Європи для індивідуальної мандрівки

Свіже дослідження туристичного оператора Planet Cruise визначило ідеальні напрямки для індивідуальних туристів. До уваги брали такі критерії:

безпека;

середня вартість ночі в готелі;

наявність активностей;

різноманіття культурних пам'яток;

вартість громадського транспорту;

атмосфера міста та гостинність місцевих.

Після дослідження цих факторів Прага отримала 4,6 бала з 5. Столиця Чехії зовсім трішки програла Токіо. За рівнем безпеки Прага значно відірвалась від інших європейських міст.

Також у Чехії доброзичливі люди – 62 бали зі 100. У цій категорії в Європі більш гостинним вважається лише Відень. Також столиця Чехії є дружнім до дітей туристичним напрямком Європи.

Проте ціни в празьких готелях не найнижчі – в середньому 107 євро за добу. Столиця Чехії має близько 4 000 культурних та історичних пам'яток. У місті пропонують майже 1 000 групових турів, до яких можуть приєднуватися соло-мандрівники.

Серед негативних моментів у Празі відзначили проблему зі спілкуванням. Не всі пражани володіють англійською, тому може бути непросто порозумітися, щоб щось уточнити.

Найкращі напрямки світу для індивідуальних подорожей:

Токіо (Японія); Прага (Чехія); Пекін (Китай); Ханой (В'єтнам); Шанхай (Китай); Чіангмай (Таїланд); Будапешт (Угорщина); Відень (Австрія); Рим (Італія); Бухарест (Румунія).

У яких європейських містах потрібно бути обачним

Видання Numbeo регулярно публікує рейтинг Crime Index, в якому досліджує рівень злочинності в містах Європи. До списку найнебезпечніших напрямків цього року потрапили міста, які полюбляють туристи.

У Numbeo дослідили безпековий фактор у 127 містах. На перших місцях у рейтингу три доволі популярні туристичні локації: італійська Катанія, французький Марсель та англійський Бірмінгем.

Повний список найнебезпечніших міст Європи дивіться за посиланням.