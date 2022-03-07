"Поділяємо європейські цінності": студенти з Росії хочуть вчитися в Чехії і створили петицію

Після жахливих команд Кремля росіянам перестали бути раді чи не у всьому світі, зокрема в Чехії. Відтак, молодь з країни-агресора збирає підписи для петиції проти заборони студентських віз для громадян Росії.

Студенти просять "не руйнувати їхнє майбутнє". Вони вимагають дозволити видачу віз з метою навчання в чеських вишах громадянам Росії.

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25 лютого 2022 року Уряд Чехії прийняв Постанову № 180/22, згідно з якою припиняється прийом та опрацювання заяв на отримання віз для росіян. Цим кроком уряд Чехії відреагував на цинічне вторгнення російської армії на територію суверенної України.

Ми просимо скасувати чи змінити резолюцію, яка руйнує наші життя, життя тисяч російських молодих та проєвропейськи налаштованих людей. Не ми розпочали цю війну, ми категорично проти втручання у справи інших держав. Це не наша війна, ми її не ведемо,

– йдеться у петиції.

Молоді росіяни заявили, що вони вже давно сформували більшу частину чеської академічної спільноти, бо близько 15% студентів чеських вишів є громадянами Росії. На додачу автори петиції написали, що ні вони, ні їхні батьки ніколи не обирали нинішніх представників державної влади, тож вони не становлять жодної небезпеки для Чехії.

Схоже, росіяни знімають з себе будь-яку відповідальність за дії своєї країни та відмовляються розуміти, до яких рішень західний світ намагається їх спонукати санкціями.

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