Студенты просят "не разрушать их будущее". Они требуют разрешить выдачу виз с целью обучения в чешских вузах гражданам России.

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Студенты из России выпрашивают право получать образование в Европе

25 февраля 2022 года Правительство Чехии приняло Постановление №180/22, согласно которому прекращается прием и проработка заявлений на получение виз для россиян. Этим шагом правительство Чехии отреагировало на циничное вторжение российской армии на территорию суверенной Украины.

Мы просим отменить или изменить резолюцию, разрушающую наши жизни, жизни тысяч русских молодых и проевропейски настроенных людей. Не мы начали эту войну, мы против вмешательства в дела других государств. Это не наша война, мы ее не ведем,

– говорится в петиции.

Молодые россияне заявили, что они уже давно сформировали большую часть чешского академического сообщества, потому что около 15% студентов чешских вузов являются гражданами России. Вдобавок авторы петиции написали, что ни они, ни их родители никогда не выбирали нынешних представителей государственной власти , поэтому они не представляют никакой опасности для Чехии.

Похоже, россияне снимают с себя какую-либо ответственность за действия своей страны и отказываются понимать, к каким решениям западный мир пытается

мотивировать их санкциями.