Подають вареники у 5 кольорах: як офтальмолог з Чикаго відкрив український ресторан-музей

Мирон Левицький – успішний американський офтальмолог з українським корінням. Він здійснив свою давню мрію й відкрив у Чикаго ресторан української кухні та історії. Нещодавно заклад відвідала відома тенісистка Еліна Світоліна.

Левицький давно хотів відкрити заклад, який позитивно та гарно представляв би українську культуру американцям. Так Чикаго з'явився ресторан "Тризуб".

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Не лише ресторан, але й музей

На вході до ресторану розміщено кілька виставок, які розповідають про історію України. Є експонати, яким вже близько 1 000 років – сокири, лампи, прикраси. У коридорах ресторану облаштовані стенди з інформацією про ключові історичні події нової та новітньої історії України.

Персонал, гості та страви у "Тризубі" в Чикаго / Фото з фейсбук-сторінки закладу

Окреме місце в інтер'єрі закладу займають тризуби, багато з них Левицький зробив власноруч. На фасаді будинку, наприклад, тризуб простягається на всі 4 поверхи. Власник ресторану припустив, що він може бути один із найбільших у світі.

Чим особливе меню у "Тризубі"

За словами Левицького, для меню ресторану він зібрав найпопулярніші страви й осучаснив їх. "Всі українці люблять вареники. Наші вареники – у 5 кольорах, кожен має особливу начинку. Тісто є насичене або природним соком, або спеціями", – пояснив американець українського походження.



Вареники в українському "Тризубі" / Фото з фейсбук-сторінки ресторану

Крім цього, у "Тризубі" дещо змінили й традиційну гуцульську страву – банош. З нього там роблять кульки, запікають їх, а всередину – додають бринзу, яка розтоплюється при нагріванні. Подають цю страву із грибним мусом. Експериментують у ресторані й з напоями: роблять понад 15 видів власної настоянки й коктейлі на ній.

Через пандемію – брак працівників

У "Тризубі" й досі відчувають наслідки пандемії коронавірусу. Вони пов'язані не так з прибутками, як з браком робочої сили. Адже через COVID-19 співробітників повернулися до України. Натомість місцеві отримують компенсацію від держави, тому й не поспішають повертатися на робочі місця. Через це Левицький сам інколи допомагає на кухні. "Страви пригріти, подати, тарілки декорувати", – пояснив він.

Допомагає йому й дружина Наталя. Вона – кандидатка економічних наук й також раніше не мала ніякого ресторанного досвіду. "Спочатку це були лише цифри, тобто так почалася моя робота в ресторані. А тоді помалу перейшла на роботу з персоналом. А тепер вже й готую, творю страви й дуже все це мені подобається", – наголосила Левицька.

Що відомо про український ресторан "Тризуб": дивіться відео "Голосу Америки"