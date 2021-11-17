Левицький давно хотів відкрити заклад, який позитивно та гарно представляв би українську культуру американцям. Так Чикаго з'явився ресторан "Тризуб".

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Не лише ресторан, але й музей

На вході до ресторану розміщено кілька виставок, які розповідають про історію України. Є експонати, яким вже близько 1 000 років – сокири, лампи, прикраси. У коридорах ресторану облаштовані стенди з інформацією про ключові історичні події нової та новітньої історії України.

Персонал, гості та страви у "Тризубі" в Чикаго / Фото з фейсбук-сторінки закладу

Окреме місце в інтер'єрі закладу займають тризуби, багато з них Левицький зробив власноруч. На фасаді будинку, наприклад, тризуб простягається на всі 4 поверхи. Власник ресторану припустив, що він може бути один із найбільших у світі.

Чим особливе меню у "Тризубі"

За словами Левицького, для меню ресторану він зібрав найпопулярніші страви й осучаснив їх. "Всі українці люблять вареники. Наші вареники – у 5 кольорах, кожен має особливу начинку. Тісто є насичене або природним соком, або спеціями", – пояснив американець українського походження.



Вареники в українському "Тризубі" / Фото з фейсбук-сторінки ресторану

Крім цього, у "Тризубі" дещо змінили й традиційну гуцульську страву – банош. З нього там роблять кульки, запікають їх, а всередину – додають бринзу, яка розтоплюється при нагріванні. Подають цю страву із грибним мусом. Експериментують у ресторані й з напоями: роблять понад 15 видів власної настоянки й коктейлі на ній.

Через пандемію – брак працівників

У "Тризубі" й досі відчувають наслідки пандемії коронавірусу. Вони пов'язані не так з прибутками, як з браком робочої сили. Адже через COVID-19 співробітників повернулися до України. Натомість місцеві отримують компенсацію від держави, тому й не поспішають повертатися на робочі місця. Через це Левицький сам інколи допомагає на кухні. "Страви пригріти, подати, тарілки декорувати", – пояснив він.

Допомагає йому й дружина Наталя. Вона – кандидатка економічних наук й також раніше не мала ніякого ресторанного досвіду. "Спочатку це були лише цифри, тобто так почалася моя робота в ресторані. А тоді помалу перейшла на роботу з персоналом. А тепер вже й готую, творю страви й дуже все це мені подобається", – наголосила Левицька.

Що відомо про український ресторан "Тризуб": дивіться відео "Голосу Америки"