Левицкий давно хотел открыть заведение, которое положительно и хорошо представляло бы украинскую культуру американцам. Так в Чикаго появился ресторан "Тризуб".

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Не только ресторан, но и музей

На входе в ресторан размещено несколько выставок, рассказывающих об истории Украины. Есть экспонаты, которым уже около 1000 лет – топоры, лампы, украшения. В коридорах ресторана оборудованы стенды с информацией о ключевых исторических событиях новой и новейшей истории Украины.

Персонал, гости и блюда в "Тризубе" в Чикаго / Фото с фейсбук-страницы заведения

Отдельное место в интерьере заведения занимают трезубы, многие Левицкий сделал собственноручно. На фасаде дома, например, трезубец простирается на все 4 этажа. Владелец ресторана предположил, что он может быть одним из самых больших в мире.

Чем особенное меню в "Тризубе"

По словам Левицкого, для меню ресторана он собрал самые популярные блюда и осовременил их. "Все украинцы любят вареники. Наши вареники – в 5 цветах, каждый имеет особую начинку. Тесто является насыщенным либо природным соком овощей, либо специями", – объяснил американец украинского происхождения.



Вареники в украинском "Тризубе" / Фото с фейсбук-страницы ресторана

Кроме этого, в "Тризубе" несколько изменили и традиционное гуцульское блюдо – банош. Из него там делают шарики, запекают их, а внутрь добавляют брынзу, которая растапливается при нагревании. Подают это блюдо с грибным муссом. Экспериментируют в ресторане и с напитками: производят более 15 видов собственной настойки и коктейли на ней.

Из-за пандемии – нехватка работников

В "Тризубе" до сих пор испытывают последствия пандемии коронавируса. Они связаны не столько с доходами, сколько с нехваткой рабочей силы. Ведь через COVID-19 сотрудники вернулись в Украину. Местные же получают компенсацию от государства, поэтому и не спешат возвращаться на рабочие места. Поэтому Левицкий сам иногда помогает на кухне. "Блюда пригреть, подать, тарелки декорировать", – объяснил он.

Помогает ему и жена Наташа. Она – кандидат экономических наук и также раньше не имела никакого ресторанного опыта. "Сначала это были только цифры, то есть так началась моя работа в ресторане. А потом понемногу перешла на работу с персоналом. А теперь уже и готовлю, творю блюда и очень все это мне нравится", – подчеркнула Левицкая.

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