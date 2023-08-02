У Туреччині вигадали податок для туристів, які економлять на готелях

Уряд Туреччини може обкласти податком винахідливих туристів, які не бронюють готельний відпочинок, а шукають житло самостійно.

Мандрівників, які намагаються заощадити на турецьких готелях і орендують приватні будинки подобово, незабаром оподаткують. Таке заявив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой, щоб заспокоїти місцевих готельєрів.

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Податок на Airbnb

Міністр Ерсой обіцяє, що відповідний закон про подобову оренду житла (наприклад, через сервіс Airbnb) буде готовий наприкінці року. І турецька влада пропише туди норму з оподаткуванням таких видів проживання. Туристів зобов'яжуть сплачувати збір за кожен день перебування в орендованих будинках та квартирах.

Дехто з туристів зупиняється у будинках, які купують такі ж туристи. Ми намагатимемося ліквідувати можливість розвитку нелегального бізнесу. І всі туристи сплачуватимуть податки за проживання. Ми готуємось до нового регламенту. Він буде готовий до кінця року,

– заявив міністр туризму Туреччини.

Бізнес хоче заробляти більше

Тема орендованого туристичного житла в Туреччині постала надзвичайно гостро останнім часом. Місцевий готельний бізнес протестує. Вони впевнені, що саме подобова оренда житла для іноземців, причому нерідко також іноземцями, завдала величезного удару по туристичному сектору.

Директор популярного туроператора Jolly Tur Мете Вардар занепокоєний, що кількість відвідувачів Туреччини збільшується, але щонайменше 20% із них не зупиняються в готелях. У міністерстві культури і туризму країни заявили, що власники будинків, які здаються подобово, також будуть сплачувати податки.

Туристичні експерти в країні чудово розуміють, що боротися з Airbnb та забороняти схему здачі житла – безглуздо. Проте цю сферу потрібно регулювати і отримувати з неї прибуток.

Чи можуть у Туреччині заборонити систему "all inclusive"?

Підприємці Туреччини знову просять владу заборонити систему "‎all inclusive". Рішення поки що не прийнято. Основний аргумент в тому, що турецький бізнес майже не заробляє на туристі, який відпочиває за цією системою. Річ у тім, що витрати іноземців скоротилися до мінімуму – вони більшу частину часу проводять на територіях готелю.

Попри те, що кількість туристів зростає, особа, яка кілька років тому витрачала у Туреччині 900 доларів за відпочинок, тепер витрачає в середньому менш як 2 долари поза готелем. Такі дані наводить президент Конфедерації турецьких торговців і ремісників (TESK) Бендеві Паландекен.

На його думку, слід відмовитися від системи "все включено" в турецькому туризмі, щоб збільшити доходи для бізнесу.