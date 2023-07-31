На Філіппінах вводять електронні візи для іноземців

Пілотний проєкт запускають у партнерстві з Китаєм. Якщо система працюватиме гладко, до кінця 2023 року оформляти електронні візи зможуть усі іноземці.

Читайте також Хвилі до 3-х метрів: у Таїланді заборонили купатися на популярних пляжах

Філіппінська електронна віза дозволить іноземним громадянам, які в'їжджають до країни з метою туризму чи бізнесу, подавати заявки на візу для тимчасових відвідувачів віддалено через свої персональні комп'ютери, ноутбуки та мобільні пристрої,

– йдеться у заяві DFA.

Цей проєкт – ініціатива президента країни Фердинанда Маркоса-молодшого. Він уже давно просуває перехід на цифровізацію державних послуг.

Система e-Visa є одним із результатів меморандуму про угоду між DFA та Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій щодо синхронізації системи ІКТ для консульських служб.

З 2024 року за в'їзд до ЄС доведеться платити

З наступного року українці та громадяни інших країн, в яких діє безвізовий режим з Євросоюзом, повинні будуть мати дозвіл на подорожі та сплачувати обов'язковий збір на в'їзд за програмою ETIAS. Відповідне повідомлення вже опубліковано на сайті Євросоюзу.

Громадяни 60 країн світу, які подорожують в одну з 30 держав Європи повинні будуть перед мандрівкою отримати дозвіл ETIAS. Дозвіл прив'язаний до паспорта мандрівника та чинний до трьох років або до закінчення терміну дії паспорта, залежно від того, що настане раніше.

Для того, щоб оформити ETIAS потрібно заповнити форму заявки за допомогою офіційного вебсайту ETIAS чи однойменного мобільного застосунку. Подача заявки на отримання дозволу коштує 7 євро. Отримати ETIAS необхідно не пізніше, ніж за 96 годин до запланованого перетину кордону з Євросоюзом незалежно від виду транспорту, яким ви плануєте скористатися.