У Туреччині заборонять "all inclusive"

Основне виправдання полягає в тому, що турецький бізнес майже не заробляє на туристі, який відпочиває за цією системою. Річ у тім, що витрати туристів скоротилися до мінімуму – вони більшу частину часу проводять на територіях готелю.

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Організації кажуть, що не можуть заробляти через туристів, які приїжджають до країни "повними пакетами". Як показує статистика, іноземці практично не виходять за межі готелів, відповідно не витрачають гроші.

В результаті інші галузі туризму, наприклад, медичний туризм, приносять тепер турецькому бюджету і місцевому бізнесу незрівнянно більше грошей, ніж "класичний" пляжний турист "все включено".

Попри те, що кількість туристів зростає, особа, яка кілька років тому витрачала у Туреччині 900 доларів, тепер витрачає в середньому поза готелем менш як 2 долари. Найважливішою причиною такого зниження витрат на душу населення є те, що туристи зупиняються в готелях, не подорожують і не витрачають гроші,

– сказав президент Конфедерації турецьких торговців і ремісників (TESK) Бендеві Паландекен.

На його думку, слід відмовитися від системи "все включено" в турецькому туризмі, щоб збільшити доходи від туризму в Туреччині.

В Туреччині хочуть скасувати систему "все включено" / Фото whitecityhotels.com​

Паландекен також згадав традиційний аргумент про те, що система "все включено" є основною перешкодою для розвитку гастрономічного туризму. Підприємці хочуть фокусуватись на мандрівниках, які приїжджають вивчити природну, культурну та гастрономічну культуру країни.