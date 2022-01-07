Податкові пільги та мінімальна зарплата у Чехії 2022: які зміни стали чинними

З січня у Чехії збільшився розмір мінімальної заробітної плати. Це потягнуло за собою інші зміни, пов'язані з оподаткуванням.

Новий рік також підготував нововведення для підприємців. Крім того, оновилися правила щодо податкової пільги на дітей.

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Які зміни стали чинними для платників податків в Чехії з 2022 року

З 1 січня 2022 року мінімальна заробітна плата в Чехії збільшилася до 16 200 крон на місяць (приблизно 639 євро).

Базова податкова знижка на платника податків другий рік поспіль збільшується на три тисячі крон. У 2022 році вона збільшиться з 27 840 крон до 30 840 крон. Кожен співробітник може щомісяця використовувати пропорційну частину цієї річної знижки. Проте, працівник повинен підписати у свого роботодавця відповідну заяву платника податків.

Також з 2022 року скасовано максимальну межу виплати щомісячного податкового бонусу. Досі ліміт щомісячного бонусу становив 5 025 крон.

З 1 січня щорічна податкова пільга на другу дитину стала більшою на 2 916 крон. Тепер сума дорівнює 22 320 крон. Далі за кожну дитину сума збільшується на 3 636 крон і становить 27 840 крон.

Серед іншого, через збільшення мінімальних авансових платежів на соціальне страхування відбулися деякі зміни щодо податків для підприємців. У 2022 році сума щомісячного авансу для приватних підприємців становитиме 5 994 крони (було 5 469 крон).