Зараз процес подання документів на карту побиту складається з кількох етапів і має низку особливостей. У Польщі запропонували зробити можливим подання документів онлайн.

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Детальніше про ініціативу

З картою побиту в Польщі іноземець може:

отримати офіційну роботу;

вести бізнес в іншій країні;

одержати дозвіл на возз'єднання сім’ї;

здобувати безплатну освіту в одному з вишів Польщі;

отримати соціальну допомогу на неповнолітніх дітей;

придбати нерухомість або транспортний засіб.

Відтак, логічно, що переважна більшість українців в Польщі хочуть виробити карту побиту. Відповідно, люди зацікавлені в тому, щоб вони могли отримати бажане у максимально спрощений спосіб.

У вівторок, 25 січня, парламентський комітет з питань адміністрації та внутрішніх справ Польщі заслухав інформацію міністра внутрішніх справ та адміністрації про поточний стан легалізації перебування іноземців на території республіки. Після цього Ярослав Шайнер, голова Управління у справах іноземців зробив оголошення, яке може зацікавити багатьох українців.

Ми працюємо над електронізацією всіх процедур, щоб іноземцю не доводилося приходити до офісу для подання заяви на дозвіл на проживання,

– сказав Ярослав Шайнер.

Керівник Управління у справах іноземців повідомив про завершення робіт над модулем розгляду справ. За його словами, скоро іноземець зможе подати заяву в електронному вигляді по всій Польщі, що стосується воєвод. Наразі такі дії будуть доступні без кваліфікованого підпису. Проте, до кінця року цей момент пообіцяли залагодити.

Отже, завдяки цим змінам іноземцю в Польщі не доведеться приходити в офіс, щоб подати заяву на дозвіл на проживання.

До слова, торік близько 300 тисяч українців отримали карти побиту в сусідній країні.

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