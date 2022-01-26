Сейчас процесс подачи документов на карту побыту состоит из нескольких этапов и имеет ряд особенностей. В Польше предложили сделать возможной подачу документов онлайн.

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С картой побыту в Польше иностранец может:

получить официальную работу;

вести бизнес в другой стране;

получить разрешение на воссоединение семьи;

получать бесплатное образование в одном из вузов Польши;

получить социальную помощь на несовершеннолетних детей;

купить недвижимость или транспортное средство.

Следовательно, логично, что подавляющее большинство украинцев в Польше хотят выработать карту побыту . Л юди заинтересованы в том, чтобы они могли получить желаемое максимально упрощенным способом.

Во вторник, 25 января, парламентский комитет по администрации и внутренним делам Польши заслушал информацию министра внутренних дел и администрации о текущем состоянии легализации пребывания иностранцев на территории республики. После этого Ярослав Шайнер , глава Управления по делам иностранцев сделал объявление, которое может заинтересовать многих украинцев.

Мы работаем над электронизацией всех процедур, чтобы иностранцу не приходилось идти в офис для подачи заявления на вид на жительство,

– сказал Ярослав Шайнер.

Руководитель Управления по делам иностранцев сообщил о завершении работ над модулем рассмотрения дел. По его словам, скоро иностранец сможет подать заявление в электронном виде по всей Польше, что касается воевод. В настоящее время такие действия будут доступны без квалифицированной подписи. Однако до конца года этот момент пообещали уладить.

Итак, благодаря этим изменениям иностранцу в Польше не придется приходить в офис, чтобы подать заявление на разрешение на проживание.

К слову , в прошлом году около 300 тысяч украинцев получили карты поб ыту в соседней стране.

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