Виплату у розмірі 300 злотих отримають батьки за кожну дитину віком від 7 до 20 років, які навчаються у школах. Окрім цього, допомога розрахована на людей з інвалідністю до 24 років.

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Голова Міністерства сім'ї та соціальної політики Марлена Малонг розповіла, що повністю автоматизований процес прийому заявок на участь у програмі "300+" здійснюється Інститутом соціального страхування.

Онлайн-спосіб подачі заявок спростив процес обробки та принесе економію бюджету країни, яка протягом 10 років складе близько 488 мільйонів злотих.

Подати заявку на виплату батьки можуть з 1 липня по 30 листопада 2021 року. Заповнити анкету можна:

за допомогою онлайн-банкінгу;

в особистому кабінеті PUE ZUS;

у відділеннях державної пошти;

у деяких установах окремих гмін та повітів.

Розпочали свою роботу й мобільні пункти прийому заяв, де працівники ZUS допомагатимуть створити акаунти в PUE ZUS.

Охочим допоможуть зареєструватись у PUE ZUS / Фото Outsourcing Portal

Заявки перевірятимуть автоматично, а виплати здійснюватимуться лише на особисті рахунки заявників.

До слова, від початку дії програми у Польщі близько 4,4 мільйона школярів отримали фінансову допомогу від держави. Всього з державного бюджету на ініціативу вже витрачено близько 4 мільярдів злотих.