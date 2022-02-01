Чи почастішали виїзди до Польщі через напружену ситуацію в Україні: відповідь аналітиків

Росія накопичує війська на кордоні з Україною, а світові лідери висловлюють занепокоєння через ризики ворожого вторгнення. Проте, українці поки не піддаються паніці та не хочуть масово їхати до Польщі.

Громадяни України вирушають до Польщі переважно з економічних причин, а не через страхи, викликані загрозою військової агресії. Про це повідомляють у в аналітичному центрі агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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Попит створює пропозицію

На нашу телефонну лінію дзвонять і цікавляться, як швидко ми можемо оформити документи на роботу в Польщі, і що для цього потрібно. Але це поки що поодинокі випадки. Більше українці цікавляться саме роботою в Польщі і питанням, скільки можна заробити,

– розповідає генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Експерт додає, що зараз польська економіка переживає хвилю активного росту (за даними Головного статистичного управління Польщі, у 2021 році ВВП країни виріс на 5,7%). Відтак, з'являється велика кількість робочих місць, які польські компанії готові запропонувати мігрантам. За словами Томаша Богдевича, торік попит на працю трудових мігрантів зріс на 90% у порівнянні з 2020 роком. Є усі шанси, що ця тенденція продовжиться. Так, у січні 2022 року вакансій стало у 5 разів більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Отже, усе вказує на те, що на польському ринку великий потенціал незадоволеного попиту. Саме це й найбільше заохочує українців обирати роботу в Польщі.

Водночас великий вплив на збільшення кількості заробітчан почало здійснювати спрощення процедури легалізації та працевлаштування для українців в Польщі. В аналітичному центрі Gremi Personal зазначили, що у січні попит на вакансії в Польщі збільшився на 37,3%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Вплив пандемії та агресії з боку Росії

Варто зазначити, що досвід 2014 – 2015 років стимулює великі агенції з працевлаштування бути готовими до можливого збільшення кількості трудових мігрантів з України.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo висловився про те, що з часу анексії Криму Польща стала притулком для мільйона українців через агресивну політику Росії. Політик додав, що не бачить проблем з потенційним зростанням трудової міграції з України через непередбачувану ситуацію.

Ще одні виклики, до яких готові агенції з працевлаштування, пов'язані з черговою хвилею пандемії коронавірусу в ЄС. Через це можливі ускладнення перетину кордонів.

У 2020 році ми стали єдиною компанією у Польщі, яка організувала чартери для українців у Польщу у локдаун. Тоді ми також оперативного створили мережу карантинних центрів для наших працівників. Нині ми використовуємо отриманий тоді досвід, щоби підготуватися до нових можливих викликів та наслідків дій Омікрона і Путіна,

– заявив Томаш Богдевич.

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