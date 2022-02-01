Граждане Украины отправляются в Польшу преимущественно по экономическим причинам, а не из-за страхов, вызванных угрозой военной агрессии. Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по международному трудоустройству Gremi Personal .

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На нашу линию звонят и интересуются, как быстро мы можем оформить документы на работу в Польше, и что для этого нужно. Но это пока единичные случаи. Больше украинцев интересуются именно работой в Польше и вопросом, сколько можно заработать,

– рассказывает генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Эксперт добавляет, что сейчас польская экономика переживает волну активного роста (по данным Главного статистического управления Польши, в 2021 году ВВП страны вырос на 5,7%). Следовательно, появляется большое количество рабочих мест, которые польские компании готовы предложить мигрантам. По словам Томаша Богдевича, в прошлом году спрос на труд трудовых мигрантов вырос на 90% по сравнению с 2020 годом. Есть все шансы, что эта тенденция продолжится. Так, в январе 2022 года вакансий стало в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следовательно, все указывает на то, что на польском рынке велик потенциал неудовлетворенного спроса. Именно это и больше всего поощряет украинцев выбирать работу в Польше.

В то же время большое влияние на увеличение количества работников делает упрощение процедуры легализации и трудоустройства для украинцев в Польше. В аналитическом центре Gremi Personal отметили, что в январе спрос на вакансии в Польше увеличился на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Воздействие пандемии и агрессии со стороны России

Следует отметить, что опыт 2014 – 2015 годов стимулирует крупные агентства по трудоустройству быть готовыми к возможному увеличению количества трудовых мигрантов из Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью испанскому изданию El Mundo высказался о том, что со времени аннексии Крыма Польша стала убежищем для миллиона украинцев из-за агрессивной политики России. Политик добавил, что не видит проблем с потенциальным ростом трудовой миграции из Украины из-за непредсказуемой ситуации.

Еще одни вызовы, к которым готовы агентства по трудоустройству, связаны с очередной волной пандемии коронавируса в ЕС. Из-за этого возможны осложнения пересечения границ.

В 2020 году мы стали единственной компанией в Польше, организовавшей чартеры для украинцев в Польшу в локдаун. Тогда мы также оперативно создали сеть карантинных центров для наших сотрудников. Сейчас мы используем полученный опыт, чтобы подготовиться к новым возможным вызовам и последствиям действий Омикрона и Путина,

– заявил Томаш Богдевич.

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